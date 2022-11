Regno Unito: governo respinge richieste delle imprese di aprire confini a lavoratori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il governo britannico ha respinto le richieste da parte di diverse grandi aziende del Regno Unito di “aprire i confini” a più lavoratori stranieri in modo da aiutare a colmare la “paralizzante” carenza di personale. "Vogliamo ridurre la migrazione netta", ha detto in risposta alle richieste delle imprese il ministro dell'Immigrazione, Robert Jenrick, all’emittente “TalkTV”. "È qualcosa di molto importante per il popolo britannico e noi siamo dalla parte del popolo britannico", ha aggiunto il ministro insistendo sul fatto che gli imprenditori, che lamentano delle carenze di personale, devono rivolgersi alla "forza lavoro nazionale" se cercano "manodopera meno qualificata". Da parte loro, le imprese vogliono che l’esecutivo riduca il limite all'immigrazione per stimolare la crescita e colmare le lacune di personale, in particolare nei settori della vendita al dettaglio, dell'ospitalità e delle costruzioni. La lite si è palesata questa mattina quando il primo ministro Rishi Sunak ha esposto la sua visione per far crescere l'economia in un discorso alla Confederation of British Industry a Birmingham. Secondo il quotidiano “Evening Standard” i suoi tentativi di rassicurare i dirigenti d'azienda, dopo che con la dichiarazione d'autunno (piano fiscale a medio termine) della scorsa settimana sono stati annunciati innalzamenti delle tasse per 25 miliardi di sterline, sono stati oscurati dalla “lite” sull'immigrazione. (segue) (Rel)