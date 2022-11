Regno Unito: governo respinge richieste delle imprese di aprire confini a lavoratori stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sunak ha dichiarato di essere "assolutamente impegnato a utilizzare le nostre nuove libertà legate alla Brexit per creare l'ambiente normativo più favorevole all'innovazione al mondo in settori come le scienze della vita, i servizi finanziari, l'intelligenza artificiale e i dati". Parlando della “immigrazione economica”, prima del discorso di Sunak, il direttore generale della Confederation of British Industry, Tony Danker ha dichiarato alla “Bbc”. “Il motivo per cui questo tema è così importante è che abbiamo letteralmente oltre un milione di posti vacanti in questo Paese e abbiamo 600 mila persone che ora sono indisposte a lungo termine, che non torneranno presto sul mercato del lavoro”. "Ecco perché – ha continuato Danker - dobbiamo ottenere questo elenco di posti di lavoro carenti, ovvero l'elenco delle persone che ci mancano davvero e che non troveremo presto nel Paese. Dobbiamo convincerli a colmare il divario mentre ricalibriamo il mercato del lavoro a medio termine. Temo – ha concluso - che sia una di quelle leve che ti aiutano a crescere, non costa denaro, ma riconosco che è una scelta politica difficile per i politici conservatori". (segue) (Rel)