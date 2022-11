Regno Unito: governo respinge richieste delle imprese di aprire confini a lavoratori stranieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio condotto la scorsa estate dalle Camere di commercio britanniche ha rilevato che oltre il 60 per cento delle aziende necessitava di trovare più personale nel Regno Unito, ma più di tre quarti avevano difficoltà ad assumere. Russ Shaw, fondatore di Tech London Advocates, ha dichiarato: “Abbiamo fatto una campagna per rendere la politica sull'immigrazione più accessibile ai talenti qualificati di tutto il mondo. Sarebbe un vero vantaggio se lo rivedessimo. Abbiamo bisogno di una forza lavoro attrezzata per un futuro digitale e non ci sono abbastanza competenze autoctone per sostenerlo”. (Rel)