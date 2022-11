Migranti: magistratura italiana autorizza rimpatrio bimba sbarcata a Lampedusa senza genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura dell’Italia ha ordinato il rimpatrio della bimba tunisina di quattro anni sbarcata senza i genitori sull’isola di Lampedusa lo scorso 16 ottobre. Lo ha reso noto il ministero della Famiglia, delle donne, dell’infanzia e degli anziani della Tunisia. La sentenza emessa quest’oggi ha autorizzato il delegato del Garante tunisino per l’infanzia a prendere in carico la bambina per la quale il presidente della Repubblica, Kais Saied, si era speso istituendo una cellula “ad hoc” composta da vari ministeri ed entità statali. “Sulla base di questa sentenza della magistratura italiana saranno espletate le procedure necessarie per garantire il ritorno della minore e la consegna alla famiglia”, aggiunge la nota. Poco dopo lo sbarco della bambina, l'ambasciata tunisina a Roma aveva riferito ad “Agenzia Nova” che stava seguendo il caso “con la massima attenzione” e in “stretto coordinamento con il consolato di Palermo”. (Tut)