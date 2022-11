Ambiente: assessora Roma, aperta nuova area ludica a Villa Torlonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata aperta al pubblico una nuova area ludica a Villa Torlonia, progettata e realizzata dal dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale su un'area di circa mille metri quadrati. Il nuovo parco giochi è suddiviso in una zona per i più piccoli (3-5 anni), dove sono stati installati tre giochi a molla (scarabeo, chiocciola e ape) due altalene, tre casette (una casa della musica, una casa con banchetto gru e una casa negozio) e la scultura di un gufo. Lo riferisce il Campidoglio in una nota. Nella zona per i più grandi (5-10 anni) è stata posizionata un'altalena a forma pentagonale, allestito un percorso equilibrio e stesa una pavimentazione antitrauma. Tra le due zone è stata creata una collinetta artificiale dove sono stati realizzati due scivoli, uno lungo e uno corto per i piccoli con risalita su corda. Tutte le strutture portanti sono state realizzate in legno di robinia. La nuova area è situata accanto al piccolo parco giochi ormai non più a norma che verrà prossimamente smantellato. (segue) (Com)