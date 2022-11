Ambiente: assessora Roma, aperta nuova area ludica a Villa Torlonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa bellissima nuova area ludica è frutto di un progetto partecipato con i cittadini che avevano chiesto l'utilizzo di materiali naturali, di qui la scelta del legno di robinia", afferma l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi. "Sono oggi 48 le nuove aree ludiche completate e aperte al pubblico da novembre 2021 e alter due, quella presso il lago piccolo di Villa Ada e al parco di via Giovanni Caselli, sono in fase di ultimazione. Il lockdown dovuto alla pandemia Covid ha fortemente aumentato la domanda di spazi verdi accoglienti e di aree gioco attrezzate e sicure per i bambini e le bambine e il piano di interventi su cui stiamo lavorando in tutti i quadranti della città vuole appunto dare una risposta a questa domanda", conclude Alfonsi. (Com)