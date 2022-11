© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario straordinario di governo della Zes Campania, Giosy Romano, ha incontrato oggi i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil per l’incontro periodico previsto dal Protocollo siglato tra le parti lo scorso 28 giugno. Il vertice è stato proficuo e di grande collaborazione in un percorso comune che vede al fianco istituzioni e parti sociali, per la valorizzazione della Zes e del territorio in generale. (Ren)