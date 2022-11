Scuola: Marti (Lega), da Valditara proposta di buonsenso, no a polemiche pretestuose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per combattere gli episodi di violenza nelle classi e tra i giovani è evidente che servano iniziative che possano disincentivare certi comportamenti e favorire un maggior rispetto delle regole, dal ministro Valditara è arrivata una proposta in questo senso e non capisco il clamore che da sinistra tentano di scatenare. Voler intervenire su questo tema è non solo opportuno ma doveroso, anche alla luce dei fin troppo frequenti casi di cui tutti siamo testimoni. Fare polemiche pretestuose non aiuta né tantomeno risolve questo problema che riguarda tutti, in primis i nostri giovani per cui un corretto percorso di crescita è fondamentale". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Marti, presidente di commissione Cultura a palazzo Madama. (Rin)