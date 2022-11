Moldova: ministra Esteri tedesca Baerbock, altri 90 milioni di euro per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania fornirà altri 30 milioni di euro come aiuto alla Moldova minacciata dalla Russia, dopo i 90 milioni di euro già stanziati nel 2022. è quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, alla conferenza dei donatori per l'ex repubblica sovietica, tenuta oggi a Parigi. Per l'esponente dei Verdi, “ogni razzo, ogni missile da crociera che la Russia lancia con furia cieca contro l'Ucraina colpisce direttamente anche l'esistenza” dei moldavi. La conferenza dei donatori di Parigi invia, quindi, “un segnale di unità europea” e “il tentativo di ricatto” del presidente russo Vladimir Putin nei confronti della Moldova “non funzionerà”. Baerbock ha proseguito che il Paese non viene lasciato “solo al freddo, al buio né di fronte alla minaccia di recessione”. Per la ministra degli Esteri tedesca, la Moldova è “un'amica dell'Ue, di cui si può fidare” e “contrasteremo il vento freddo dell'aggressione proveniente dal Cremlino con i nostri valori: solidarietà, unità e la prospettiva di un'Europa comune, pacifica e prospera”. (Geb)