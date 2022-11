Nord Macedonia: ambasciatore Usa, pieno sostegno a percorso di Skopje verso integrazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti offrono il pieno sostegno alla Macedonia del Nord nel processo di integrazione nell'Unione europea. Lo ha ribadito l'ambasciatore statunitense a Skopje, Angela Price Ageler, nell'incontro con il vice premier macedone incaricato degli affari economici, Fatmir Bytyqi. Ageler ha sottolineato che questo è un momento importante per la Macedonia del Nord in cui sono state prese decisioni difficili per aprire la strada verso l'Ue al Paese balcanico, il quale in questo percorso "è pienamente sostenuto" dagli Usa. Nell'incontro di oggi Bytyqi e Ageler hanno concordato un impegno congiunto dedicato alla promozione della cooperazione economica reciproca che andrà di pari passo con i negoziati per l'adesione comunitaria.(Seb)