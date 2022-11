Francia-Germania: ministra Colonna, relazioni vanno approfondite ma no ad "offensiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Francia e Germania hanno bisogno di un "lavoro di fondo" e non di una "offensiva". Lo ha detto la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, durante un incontro avvenuto a Parigi con l'omologa tedesca, Annalena Baerbock. Le due ministre hanno vistato il liceo Montaigne e incontrato alcuni studenti. "Certamente ci sono delle questioni sulle quali abbiamo delle posizioni differenti", ha riconosciuto la ministra tedesca evocando come esempio la politica energetica. "Ma non riguarda tutti i settori", ha affermato Baerbock. (Frp)