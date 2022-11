Cultura: mercoledì a Napoli la presentazione del libro di Pietro Perone su Don Riboldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un libro per conoscere un eroe del passato, ma anche per scoprire quanto resta ancora da fare. Ecco la sintesi, l’essenza e l'obiettivo di “Don Riboldi (1923-2023). Il coraggio tradito” (San Paolo Edizioni) il nuovo libro del giornalista Pietro Perone, caporedattore del quotidiano “Il Mattino”. Il volume sarà presentato, in anteprima nazionale, mercoledì 23 novembre alle 18 a Napoli nella Chiesa di Santa Maria di Portosalvo (in via De Gasperi 61) con gli interventi di Salvatore Fratellanza, presidente del Comitato di Gestione delle Arciconfraternite Commissariate della Diocesi di Napoli, Don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s., Paolo Siani, consigliere della Fondazione Giancarlo Siani e del giornalista Massimo Milone, già direttore di Rai Vaticano. Le conclusioni della riflessione saranno affidate a Mons. Antonio Di Donna, presidente della Conferenza Episcopale della Campania, autore di un appassionata prefazione al volume nella quale racconta: “il nostro 'don Antonio', come amava familiarmente farsi chiamare, è stato un profeta in senso biblico, perché ha dato speranza a un popolo, aiutandolo ad alzare la testa; ha aiutato ad alzare la testa ai poveri e ai deboli, ai ‘senzatutto’, come li chiamava lui”. (segue) (Ren)