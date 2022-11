Cultura: mercoledì a Napoli la presentazione del libro di Pietro Perone su Don Riboldi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Don Riboldi, come spiega Di Donna nella sua prefazione “ha agito innanzitutto con la Parola, l’annuncio del Vangelo e con la denuncia profetica, ma l’ha fatto anche con concreti gesti di liberazione: tra i terremotati di Santa Ninfa nel Belice, ad Acerra contro la camorra, ma anche con i terroristi e le Brigate Rosse, incontrati nelle carceri italiane insieme con un altro grande pastore, l’arcivescovo di Milano, il compianto Cardinale Carlo Maria Martini. Ma egli è stato soprattutto un pastore, un “vescovo fatto popolo”, un defensor civitatis come gli antichi vescovi”. Il volume di Perone è uscito in questi giorni nelle librerie italiane a poche settimane dal centenario della nascita (16 Gennaio 1923 nel piccolo comune brianzolo di Triuggio) di uno degli uomini di Chiesa maggiormente impegnati per la legalità e per la dignità umana. “La sua fu una voce che si fece sentire in Parlamento, in dialogo (e in polemica) con i politici – si legge sulla copertina - ma anche in mezzo ai giovani, alla gente comune e faccia a faccia con i criminali che volevano imporre la propria autorità su ogni aspetto della vita sociale”. (segue) (Ren)