Cultura: mercoledì a Napoli la presentazione del libro di Pietro Perone su Don Riboldi (3)

- La lotta di Mons. Riboldi fu efficace? Forse non del tutto come ricostruisce il libro. “Essa, però, - sottolinea Perone - avviò una presa di coscienza indispensabile per i successi giudiziari contro la camorra, ma restò anche, in parte, inascoltata perché egli voleva una riforma del vivere civile di Napoli, di tutta la Campania e del Mezzogiorno. E questa non è ancora venuta. Oggi i luoghi del Vescovo sono tristemente noti come “Terra dei Fuochi”, dimenticati dallo Stato e avvelenati da nuovi e feroci criminali. Simbolo di una lunga storia di coraggio e di grandi tradimenti”. Pietro Perone negli anni Ottanta è stato uno dei “ragazzi” di don Riboldi. Il suo libro racconta molte vicende vissute in presa diretta come quelle del novembre e dicembre 1982: in migliaia marciano con il Vescovo di Acerra, mons. Riboldi. Manifestano con lui, con coraggio, contro la camorra e contro il suo potere. Molti, oggi, ricordano quelle manifestazioni come il loro “25 aprile. Tra questi, l’autore che racconta: “nel 1982 da studente di liceo fu tra gli organizzatori della prima assemblea ad Ottaviano e poi della storica marcia Somma Vesuviana-Ottaviano del 17 dicembre con Luciano Lama, il vescovo di Nola, Giuseppe Costanzo, Antonio Bassolino e sempre con don Riboldi alla testa del lungo corteo”. I suoi insegnamenti sul ‘dovere della verità’ hanno ispirato l’intera carriera giornalista di Perone che ha seguito, ad esempio, per anni l’inchiesta sul delitto del collega Giancarlo Siani che ha portato alle condanne di mandanti e killer. (Ren)