Veneto: avviata costruzione rotatoria tra via Lavacchio e la S.P. n.22 a Salizzole

- Questa mattina è avvenuta la cerimonia di prima posa della pietra della rotatoria tra via Lavacchio e la S.P. n. 22 (via Stagnadella e via Casale) in comune di Salizzole, in provincia di Verona. "L'avvio odierno dei lavori consentirà di risolvere una situazione di criticità presente da tempo, sia per la sicurezza che per la viabilità: il progetto intende infatti razionalizzare il traffico veicolare e contemporaneamente creare percorsi protetti e sicuri per i pedoni ed i ciclisti, per un miglioramento dal punto di vista ambientale delle aree interessate dalle opere ed una positiva ricaduta sulla vivibilità per i cittadini", ha dichiarato la vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti. Per i lavori saranno spesi 268.200 euro, di cui 88.200 euro a carico della Regione. (Rev)