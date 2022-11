Imprese: Antitrust, sanzione di 3,8 milioni di euro ad Edison Energia per pratica commerciale scorretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Antitrust ha deliberato di irrogare a Edison Energia una sanzione amministrativa pecuniaria di 3,8 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. Lo si legge nel bollettino settimanale dell’Antitrust. Il procedimento in esame “concerne la valutazione dei comportamenti posti in essere da Edison, a far data da marzo 2022, in relazione alla mancanza di trasparenza e completezza delle informazioni rese, in particolare nel materiale promozionale disponibile sul proprio sito web e su altri canali di comunicazione, in merito all’esistenza e alla quantificazione dei costi di fornitura dei servizi energetici applicabili all’utenza – tra i quali gli oneri di commercializzazione e altri oneri discrezionalmente determinati dalla Società – nonché alle modalità e condizioni di applicazione di vari bonus e sconti previsti a favore dei consumatori”. La pratica commerciale in esame “risulta scorretta in quanto idonea, mediante prospettazioni ingannevoli ed omissione di informazioni rilevanti in merito al prezzo e alla convenienza economica dell’offerta pubblicizzata, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dal Professionista”. (Rin)