Cultura: Cangiano (FdI): film su Salvatore Todaro rende onore a eroe dimenticato

- "Ho appreso con grande soddisfazione, ed anche un pochino di sorpresa - queste le parole del deputato Gimmi Cangiano - che a Taranto si sta girando un film che racconta la vita e le gesta di Salvatore Todaro, comandante di sommergibili della Regia Marina Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, morto in azione militare, ed insignito di diverse medaglie e decorazioni per il valore in combattimento e per lo spirito di umanità e solidarietà dimostrato nei confronti dei nemici. Per troppo tempo condannato all'oblio della memoria, oggi viene recuperato e ricordato con un progetto cinematografico che fa onore al cinema italiano. Nei panni de 'Il Comandante', Pierfrancesco Favino, uno dei migliori attori al mondo. Firma la sceneggiatura Sandro Veronesi. Alla regia Edoardo De Angelis, talentuoso regista cresciuto tra le province di Napoli e Caserta, che ha già avuto modo di far parlare di sé. Finalmente si ritorna a raccontare di quegli uomini che, pur nell'assurdità di una Guerra che poi li ha visti soccombere, non hanno mai rinunciato all'orgoglio di essere prima di tutto esseri umani, con tutto il carico di coraggio ed umanità che questo ha significato". Queste le dichiarazioni di Gimmi Cangiano. deputato di Fratelli d'Italia e membro alla Camera della Commissione Cultura. (Ren)