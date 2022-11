Molise: 24 novembre al via corso “Tecniche di produzione normativa, procedure di indirizzo e controllo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, in collaborazione con la Luiss School of Law, organizza per il 24 novembre prossimo, nella sala biblioteca di Palazzo d'Aimmo a Campobasso, con inizio alle ore 10:30, il primo modulo del Corso di perfezionamento in Drafting legislativo, sul tema "Tecniche di produzione normativa, procedure di indirizzo e controllo". Il corso, promosso e organizzato dal Segretariato generale dell'Assemblea legislativa regionale, sarà ispirato al modello dell'alta formazione permanente, come tale diretta a un pubblico qualificato di operatori del diritto, come il personale in servizio presso le strutture del Consiglio regionale, i Gruppi consiliari. L'iniziativa è comunque aperta anche al personale in servizio presso le strutture della Giunta regionale. Il corso è strutturato in diversi moduli; il primo si occuperà di "Normazione regionale e partecipazione alla formazione degli atti statali", e sarà animato dal coordinatore del corso, prof. Giovanni Piccirilli dell'Università Luiss Guido Carli, e dal prof. Marco Di Folco dell'Università di Roma-Tor Vergata. Saranno approfonditi i temi delle fonti del diritto, con specifico riferimento alle fonti primarie e secondarie delle Regioni, alle possibili antinomie tra queste e ai criteri per la loro risoluzione. Ampio spazio sarà dedicato al tema della partecipazione collaborativa delle Regioni alla formazione degli atti legislativi statali e alla normazione secondari. I successivi appuntamenti del corso saranno dedicati, rispettivamente, all'approfondimento delle tecniche di redazione degli atti normativi, con approfondimenti dedicati alla tecnica della novella, anche mediante casi pratici, nonché agli atti di indirizzo e controllo. I docenti fanno parte della faculty del Corso di perfezionamento in Drafting legislativo, che comprende – oltre a docenti universitari – consiglieri parlamentari e dirigenti degli uffici di diretta collaborazione delle amministrazioni centrali dello Stato. (Gru)