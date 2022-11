Israele: “Axios”, Usa sperano che ex ambasciatore Dermer abbia un incarico nel nuovo esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti spera che a Ron Dermer, ex ambasciatore israeliano a Washington e confidente del primo ministro eletto, Benjamin Netanyahu, venga assegnato un incarico di peso all’interno del nuovo esecutivo. Una fonte anonima ha riferito al portale di informazione “Axios” che l’amministrazione Biden “ritiene di poter dialogare con Dermer, a cui va riconosciuta una profonda conoscenza del rapporto tra Israele e Stati Uniti”, nonostante le storiche tensioni tra l’ex ambasciatore e la presidenza di Barack Obama. “Abbiamo avuto le nostre divergenze, ma saremmo felici di lavorare con lui nel prossimo governo: è ben consapevole della sensibilità politica e diplomatica necessaria in questo momento storico”, ha detto un funzionario anonimo della Casa Bianca, facendo riferimento ai timori che si respirano a Washington per la presenza di esponenti dell’ultradestra all’interno del nuovo esecutivo israeliano.(Was)