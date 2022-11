Serbia-Kosovo: presidente Vucic non si aspetta passo indietro da Pristina sulle targhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, non si aspetta che il Kosovo faccia un passo indietro sulla penalizzazione dei cittadini che viaggiano in auto con targhe emesse dalla Serbia. Parlando all’emittente “Tv Prva”, Vucic ha messo in guardia sul fatto che, se Pristina proseguirà nelle sue intenzioni dopo il 21 novembre, questo potrebbe condurre a nuove tensioni. “Se (il premier kosovaro Albin Kurti) avesse voluto rinviare la decisione, lo avrebbe già fatto prima”, ha affermato Vucic, per il quale “Kurti ha mostrato che non vuole i serbi nella provincia autonoma di Kosovo e Metochia”. Il presidente serbo e il premier kosovaro prenderanno parte a un nuovo colloquio negoziale mediato dall’Unione europea domani. L’incontro è volto a discutere la decisione di Pristina di imporre multe agli autisti che non hanno sostituito le targhe rilasciate dalla Serbia con i documenti emessi dalle autorità kosovare. La scadenza per la comunità serba nella provincia per reimmatricolare i veicoli – richiedendo di esibire il codice Rks invece di Km – era il 31 ottobre. (Seb)