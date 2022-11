Kosovo-Serbia: fonti media, rappresentanti europei offrono a Belgrado "soluzione inaccettabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti sono seduti insieme a colloquio a Bruxelles con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Lo conferma l'emittente "N1", secondo cui in precedenza, entrambi avevano sostenuto degli incontri separati. Intanto il quotidiano belgradese "Politika" riferisce che alla Serbia sarebbe stata offerta una "soluzione inaccettabile" dai rappresentanti europei, la quale derogherebbe dall'Accordo di Bruxelles, che Belgrado avrebbe rifiutato. Lo stesso media riferisce che il presidente serbo si dovrebbe rivolgere in serata alla nazione. L'incontro di Bruxelles è volto a discutere la decisione di Pristina di imporre, da domani, multe ai conducenti di autovetture che non hanno ancora sostituito le targhe rilasciate dalla Serbia con i documenti emessi dalle autorità kosovare. (Seb)