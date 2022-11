Kosovo-Serbia: nessun accordo fra le parti dopo incontro a Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho detto chiaramente a entrambe le parti che non possiamo continuare così. Questo circolo vizioso di crisi e scadenze deve finire. Sia il presidente Vucic che il primo ministro Kurti sono leader eletti con un mandato forte e ci aspettiamo che mostrino leadership e volontà di risolvere le controversie e portare avanti la normalizzazione delle relazioni, in modo da poter avanzare nel loro rispettivo percorso europeo", ha dichiarato Borrell nel corso della conferenza stampa. "Ma dopo molte ore di discussione, dalle 8 di questa mattina, le due parti non hanno trovato una soluzione", ha concluso. (Beb)