Kosovo-Serbia: Borrell, avrei voluto ci fosse un accordo fra le parti

Avrei voluto che ci fosse un accordo fra Kosovo e Serbia. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa indetta dopo l'incontro a Bruxelles. Dato il non raggiungimento dell'accorso, Borrell ha chiesto pubblicamente e "solennemente", a entrambe le parti, il rispetto di due condizioni, così da evitare un'ulteriore escalation. "Per prima mi aspetto che il Kosovo sospenda immediatamente le ulteriori fasi relative alla reimmatricolazione dei veicoli nel Kosovo del nord", ha detto. Successivamente, ha chiesto che "la Serbia sospenda l'emissione di nuove targhe con la denominazione di città kosovare, comprese le targhe KM". Come ha spiegato Borrell in conferenza stampa, "questa era una proposta quasi raggiunta, ma dato che non è stato possibile raggiungerla, chiedo a entrambe le parti di attuare queste due richieste. Ciò consentirebbe di trovare una soluzione sostenibile alla questione delle targhe, nel contesto della normalizzazione delle relazioni, che è il nostro obiettivo più importante".