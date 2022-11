I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: incendio baracche a Roma nord sotto a Gra, rischio esplosione bombole - Incendio baracche, con pericolo di esplosione di bombole di gas, ieri pomeriggio sotto al viadotto del Gra di via Ponte di Castel Giubileo a Roma. In fiamme alcuni ricoveri di fortuna nella zona tra Grottarossa e Labaro. E’ stato necessario, alle 17:30 circa, l’intervento di alcune squadre di vigili del fuoco, degli agenti della questura e della polizia stradale. Diverse le baracche andate in fiamme e, per questo, gli agenti hanno provveduto ad evacuare quelle che rischiavano di essere raggiunte dal fuoco. Inoltre, a preoccupare, erano anche alcune bombole del gas. Anche per questo, gli agenti della Stradale hanno interrotto il traffico, a scopo precauzionale, fino a quando i pompieri non sono riusciti a ripristinare le condizioni di sicurezza. (segue) (Rer)