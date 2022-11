I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ardea: morto ex sindaco Mario Savarese, cordoglio della comunità sul web - È stato sindaco fino a giugno scorso del Comune di Ardea, in provincia di Roma: Mario Savarese, 73 anni, è morto nella notte a seguito di una lunga malattia. Sul web la comunità locale esprime il proprio cordoglio. "Otto anni fa ci siamo conosciuti, ci siamo incazzati tra noi, abbiamo discusso, ci siamo pure mandati a quel paese più di una volta, mi consideravi una rompipalle, ma abbiamo avuto anche confronti sereni e piacevoli durati ore. Buon viaggio", scrive la rappresentante di un'associazione locale. Dolore sopratutto tra gli esponenti del Movimento 5 stelle a cui il sindaco era iscritto e che ha rappresentato per cinque anni alla guida della città. "Un ricordo di Mario, e del suo sorriso, qui con maglietta "d'ordinanza" nella serata conclusiva della campagna elettorale per Ardea 2017, dove il Movimento 5 Stelle Ardea aveva vinto, e il nostro caro Mario era diventato sindaco", scrive Silvana De Nicolo', ex assessora del Municipio Roma X. (segue) (Rer)