I fatti del giorno - Roma (4)

22 luglio 2021

- Roma: entro il 2024 un milione di nuovi alberi, associazioni lamentano emergenza pini malati - Da qui al 2024 nella Città metropolitana di Roma saranno piantati un milione di nuovi alberi. Un totale di 35 milioni di euro saranno investiti nel corso del triennio e finanziati con i fondi del Pnrr per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, per traghettare la Capitale verso lo "European Green Deal". Intanto secondo le associazioni ambientaliste “oggi abbiamo raggiunto il 100 per cento dei pini malati a Roma e sono 9 mesi che l’endoterapia è stata interrotta contro la legge”, spiega Francesca Marranghello di Italia Nostra, interpellata da “Agenzia Nova”. “Le potature, inoltre - prosegue -, non si sono fermate ma anzi, sono raddoppiate. Rami verdi potati, e altre parti tagliate e lasciate a terra che rischiano di infettare gli altri alberi. Peggio di così non potrebbe andare - sottolinea -, siamo prossimi all’estinzione del pino a Roma, il più grande disastro ambientale che la città abbia mai conosciuto”. Questa mattina, in occasione della Giornata nazionale dell’Albero, la Città metropolitana di Roma ha simbolicamente piantato il primo arbusto del piano di riforestazione urbana ed extraurbana nel parco archeologico di Ostia Antica. Poco distante una schiera di 150 piante e piccoli alberi sono stati piantati da Aeroporti di Roma al Leonardo Da Vinci. Quella di oggi "è una iniziativa importante, un progetto Pnrr della Città metropolitana di Roma capitale, in cui sono coinvolti 12 comuni, tra cui Fiumicino, e diversi Municipi: un piano per oltre un milione di alberi da piantare in tutta la Provincia", ha spiegato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, nel corso dell’evento che ha dato il via al piano di forestazione. Secondo Italia Nostra però “per avere gli effetti benefici ambientali di un pino ci vogliono 50 altri alberi e la cosa assurda è pensare a tanti soldi spesi per ripiantare invece di salvare quello che andrebbe salvato”. A festeggiare la Giornata nazionale degli Alberi, infine, è stato anche il Campidoglio, con la partecipazione dell’assessora all’Agricoltura, Sabrina Alfonsi, all’evento organizzato dal Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dei carabinieri. Lo scorso 14 settembre nel corso del convegno “La cura degli alberi di Roma”, l’amministrazione capitolina aveva fatto sapere che dall’insediamento del sindaco Roberto Gualtieri ad essere effettuati "sono stati oltre 28 mila trattamenti endoterapici, volti a contrastare l’attacco della cocciniglia". (segue) (Rer)