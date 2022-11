© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia: fonti stampa, procura non approva che Ucraina partecipi a inchiesta su Przewodow - La procura polacca non approva la partecipazione dell’Ucraina all’indagine sull’esplosione di un missile a Przewodow, in Polonia sudorientale, che martedì scorso ha provocato la morte di due persone. Lo ha appreso il quotidiano “Rzeczpospolita” da fonti vicine al dossier. “Non c’è la possibilità giuridica e sarebbe contro le procedure, senza parlare degli interessi dell’inchiesta, in cui vengono esaminate diverse versioni, tra le quali quella per cui a cadere potrebbe essere stato un missile della contraerea ucraina”, ha dichiarato la fonte al giornale. (segue) (Res)