- Russia-Ucraina: Likhachev (Rosatom), rischio incidente nucleare in centrale di Zaporizhzhia - Alla centrale nucleare di Zaporizhzhia c'è il rischio di un incidente nucleare e la Russia vuole che la comunità internazionale ne sia consapevole. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa Alexej Likhachev, presidente dell'azienda russa per energia nucleare Rosatom. "Informiamo la comunità mondiale che nella centrale di Zaporizhzhia c'è il rischio di provocare un incidente nucleare, ed è ovvio che Kiev lo considera accettabile. (...) Sarà un precedente che cambierà per sempre il corso della storia. Pertanto, è necessario fare di tutto in modo che nessuno possa violare la sicurezza della centrale nucleare", ha affermato Likhachev. (segue) (Res)