- Ucraina: Zelensky, abbiamo bisogno di sistemi difesa aerea per stipulare la pace - L'Ucraina deve ricevere un numero sufficiente di sistemi di difesa aerea per indurre la Russia a adottare la "formula della pace". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, partecipando all'Assemblea parlamentare della Nato. "Quando i missili russi, i droni iraniani e altre armi terroristiche non saranno in grado di raggiungere i loro obiettivi, la Russia dovrà accettare la nostra formula della pace", ha affermato Zelensky. Per questo, ha proseguito il presidente, l'Ucraina deve ricevere un numero sufficiente di sistemi di difesa aerea e difesa missilistica, insieme al sostegno finanziario. "Lo stato terrorista deve capire che non ha altre possibilità", ha sottolineato il capo dello Stato ucraino. (segue) (Res)