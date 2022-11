© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Moldova: oggi a Parigi conferenza a sostegno di Chisinau - Si tiene oggi a Parigi una conferenza a sostegno della Moldova con l'obiettivo di aiutare il Paese a far fronte alle conseguenze della guerra in Ucraina. Come ricordano i media francesi, questa è la terza edizione dell'iniziativa dopo quella di marzo a Berlino e quella di Bucarest a luglio. Questa riunione ha una particolare importanza con l'arrivo dell'inverno e "il ricatto del gas russo", afferma una fonte diplomatica. "La Russia ha tagliato buona parte del gas che generalmente consegnava alla Moldavia e, del resto, le esportazioni di elettricità in provenienza dall'Ucraina non sono più possibili a causa dei bombardamenti alle infrastrutture ucraine", ha spiegato al ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna. Nel pomeriggio è prevosto un incontro tra il presidente Emmanuel Macron e l'omologia moldava, Maia Sandu. (Res)