Regno Unito: legale di Shamima Begum, la giovane è stata vittima di sfruttamento sessuale

20 luglio 2021

- Shamima Begum, la giovane britannica unitasi allo Stato islamico nel 2015, è stata vittima di adescamento e di traffico a scopo di sfruttamento sessuale. Lo ha affermato la squadra dei suoi legali, secondo quanto ha riferito il quotidiano “The Times”. La difesa della giovane – che all’epoca in cui si era unita con due compagne di scuola allo Stato islamico aveva 15 anni e ora ne ha 23 – reputa la scelta del Regno Unito di privarla della cittadinanza come “straordinaria ed estrema”, una condanna a “l’esilio per la vita”. Begum resta attualmente in un campo profughi in Siria settentrionale e ha nuovamente fatto appello per riottenere la cittadinanza britannica alla Commissione per gli appelli speciali degli immigrati (Siac). Fu il “Times” a scoprirla in un campo profughi in Siria nel 2019 dopo il disfacimento del sedicente califfato dello Stato islamico. A decidere di toglierle la cittadinanza era stato l’allora ministro dell’Interno, Sajid Javid, soltanto una settimana dopo il ritrovamento della ragazza. Begum era una minore che è stata convinta dalla “propaganda risoluta ed efficace dell’Is a seguire una rotta prestabilita e a offrirsi in matrimonio a un combattente islamista”, ha riferito l’avvocata Samantha Knights. (Rel)