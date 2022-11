I fatti del giorno – Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Grecia: ministro greco Dendias domani al Cairo, prevista firma memorandum d'intesa - Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, riceverà domani al Cairo l’omologo della Grecia, Nikos Dendias, per colloqui “sui rapporti bilaterali in vari campi, nonché sulle attuali questioni regionali e internazionali”. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso dalla diplomazia egiziana. All'incontro seguirà anche la firma di un memorandum d'intesa tra le due parti, prima che i due ministri tengano una conferenza stampa congiunta. La scorsa settimana, Dendias si era recato in visita in Libia, aprendo un clamoroso strappo diplomatico con il Governo di unità nazionale (Gun) di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il ministro greco è infatti ripartito a bordo dell'aereo del governo subito essere atterrato a Tripoli, in quanto "costretto" ad incontrare per via della sua "presenza" l'omologa Najla el Mangoush, secondo quanto riferito da Atene. Dedias si è poi recato a Bengasi, dove ha stretto la mano al generale libico Khalifa Haftar. Da parte sua, il ministero della Libia ha convocato l’incaricato d’affari della Grecia a Tripoli per “chiarimenti” e richiamato l'ambasciatore ad Atene "per consultazioni" dopo l’episodio. La Grecia, al pari dell’Egitto, considera scaduto e illegittimo il mandato del governo di Tripoli e, soprattutto, ritiene illegali i memorandum d’intesa sulla cooperazione militare e lo sfruttamento degli idrocarburi recentemente sottoscritto tra il Gun e Ankara. (segue) (Res)