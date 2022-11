I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Arabia Saudita e altri produttori Opec valutano aumento produzione petrolifera - L’Arabia Saudita e altri produttori dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) starebbero discutendo un aumento della produzione petrolifera, secondo quanto riferito da fonti vicine al fascicolo al quotidiano statunitense “The Wall Street Journal”. La mossa, se confermata, potrebbe ricucire i rapporti tra Riad e l’amministrazione statunitense guidata dal presidente Joe Biden che a ottobre aveva fortemente criticato la decisione dell’alleato saudita e di altri Paesi Opec di proseguire con le politiche di tagli della produzione petrolifera anche per il mese di novembre. Secondo le fonti citate dal quotidiano Usa, un aumento della produzione fino a 500.000 barili al giorno potrebbe essere discusso durante la riunione dei Paesi dell’alleanza Opec+ (formata dai Paesi Opec e dai produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia) in programma per il prossimo 4 dicembre. (segue) (Res)