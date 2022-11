I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: re Abdullah, continuare la cooperazione tra Giordania, Iraq ed Egitto - È importante continuare la cooperazione tra Giordania e Iraq, oltre che con l'Egitto, “come modello di integrazione e complementarità nella regione” del Medio Oriente. Lo ha annunciato re Abdullah II di Giordania durante i colloqui tenuto oggi con il primo ministro iracheno Mohammad al Sudani, alla presenza del principe ereditario Al Hussein bin Abdallah II. I colloqui si sono concentrati sulle relazioni bilaterali e sui meccanismi per rafforzare la cooperazione economica e realizzare progetti comuni. Il sovrano ha augurato al nuovo primo ministro iracheno “ogni successo nel suo manato”, auspicando che Giordania e dell'Iraq di rafforzare la cooperazione a tutti i livelli, in particolare politico ed economico. Il re ha sottolineato l'importanza del ruolo dell'Iraq nel suo ambiente arabo e regionale, sottolineando che la sicurezza dell'Iraq è un “pilastro fondamentale della stabilità della regione”. Le discussioni si sono incentrate su questioni e crisi regionali, la causa palestinese, oltre agli sforzi nella guerra al terrorismo. Da parte sua, Al Sudani ha confermato la volontà dell'Iraq di mantenere “buone relazioni” con la Giordania, sottolineando il perseguimento di una cooperazione congiunta in vari campi a beneficio di entrambi i popoli, e in un modo che si rifletta nella sicurezza, stabilità e prosperità della regione. (segue) (Res)