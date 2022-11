I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: intelligence militare, Iran potrebbe avviare arricchimento uranio al 90 per cento - L’Iran potrebbe effettuare presto un primo arricchimento dell’uranio al 90 per cento. Lo ha dichiarato il capo dell’intelligence delle Forze di difesa israeliane (Idf), generale Aharon Haliva, parlando oggi durante una conferenza dell’Institute for National Security Studies (Inss) sull’Iran. “Il mondo sarà presto messo alla prova come mai prima d'ora”, ha affermato il generale Haliva citato dal quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, osservando che, ad oggi, la Repubblica islamica non ha mai osato varcare la soglia del 90 per cento di arricchimento necessaria per ottenere un’arma nucleare. Il “Jerusalem Post” ha riferito la scorsa settimana che, anche se l'Iran superasse questa soglia, i massimi funzionari israeliani credono ancora che Teheran impiegherebbe altri due anni per risolvere le questioni relative alla detonazione e alla produzione di un'arma nucleare impiegabile. (segue) (Res)