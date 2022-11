Migranti: Gasparri (FI), no soluzioni tampone, ma strategia di lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo piano d'azione annunciato dall'Unione europea in materia di immigrazione, con riferimento ovviamente in particolare al Mediterraneo dimostra che ha fatto bene il nuovo governo italiano ad assumere una posizione di maggiore fermezza in materia di immigrazione. Le parole di molti esponenti dell'Unione europea dimostrano la piena consapevolezza che non si tratta di una questione che possa essere scaricata soltanto sulle spalle dell'Italia. Bisogna agire a trecentosessanta gradi. Mettere dei freni alle Ong che finiscono per favorire l'azione dei trafficanti di persone, condividere quella che è una vera e propria emergenza. Pertanto il governo italiano e il nostro Parlamento dovranno seguire con grande attenzione le proposte dell'Europa e rafforzarle affinché cresca la sicurezza dei nostri confini terrestri e marittimi. Non possiamo più essere l'approdo di ogni disperazione e dobbiamo guardare a questo problema con una politica di ampio respiro. Non sono sufficienti soluzioni tampone, non può essere affrontata questa tragedia barca per barca, ma con una strategia di lungo periodo. Saremo attenti anche nel Parlamento italiano a vigilare su quanto sarà proposto e a rafforzare le misure che possano garantire la solidarietà possibile ma soprattutto la sicurezza necessaria". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Rin)