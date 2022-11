I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: governo condanna trattamento cittadini haitiani in Repubblica Dominicana - Il governo di Haiti ha condannato il trattamento “inumano e degradante” inflitto ai cittadini haitiani in Repubblica Dominicana. “Il ministero degli Affari esteri e del Culto, a nome del governo, condanna questi trattamenti vergognosi e disumani che infangano l'immagine della Repubblica Dominicana nel mondo e compromettono lo spirito di pace e armonia che dovrebbe guidare le relazioni tra i due Paesi che condividono l'isola”, si legge in un comunicato ufficiale. “Il governo della Repubblica di Haiti riconosce il diritto sovrano della Repubblica Dominicana di regolare i flussi migratori all'interno del proprio territorio, secondo la propria legislazione e le convenzioni internazionali debitamente ratificate, tuttavia lo invita a garantire ai propri cittadini un trattamento rispettoso della dignità umana”. Da più di una settimana, riferisce il quotidiano "Le Nouvelliste", le autorità dominicane hanno intensificato gli arresti e le espulsioni dei migranti haitiani che entrano nel Paese in modo irregolare. (segue) (Res)