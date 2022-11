© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: camionisti indicono sciopero contro insicurezza e caro benzine - Il sindacato dei camionisti del Cile ha iniziato a partire da oggi uno sciopero a tempo indeterminato per chiedere maggiore sicurezza e un freno al rialzo del prezzo dei combustibili. L'iniziativa è stata indetta dalla Confederacion de Transportistas Fuerzas del Norte (Ctfn) attraverso un comunicato, in cui si annuncia che il transito sarà consentito solo per mezzi di emergenza, veicoli privati e veicoli per il trasporto passeggeri. Un portavoce del sindacato Ctfn, riferisce il portale "Bio Bio", denuncia che "non c'è stato alcun progresso sul fronte della sicurezza" e che "al contrario, è aumentata l'insicurezza". "Non abbiamo parcheggi sicuri dove pernottare", denuncia il sindacato che, oltre alla questione della sicurezza, chiede lo stop agli aumenti delle benzine. "All'insicurezza si aggiungono gli aumenti senza freni sia del diesel che della benzina", ha detto il portavoce. (segue) (Res)