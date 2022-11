I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Cuba: quattro migranti deceduti e cinque dispersi mentre cercavano di raggiungere le coste della Florida - Quattro persone sono decedute in mare domenica nel tentativo di raggiungere la costa della Florida dall'isola di Cuba. Lo riferisce la Guardia costiera degli Stati Uniti (Uscg) dando conto di un'operazione di soccorso effettuata domenica, 50 miglia a largo di Little Torch Key, dov'è stata avvistata un'imbarcazione con almeno 18 persone a bordo. Secondo quanto riferisce la Uscg su Twitter nove persone sono state messe in salvo dopo che l'imbarcazione si è ribaltata, mentre sarebbero ancora cinque i dispersi. Secondo dati della stessa Uscg sarebbero oltre 6mila i migranti intercettati nel corso degli ultimi dodici mesi, un numero che, si sottolinea, non era stato toccato dagli anni Novanta. (segue) (Res)