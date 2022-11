Ponte stretto: Rixi, errore fermare i cantieri, serve per rilancio Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Ponte sullo Stretto lancerebbe finalmente di nuovo l’industria italiana a livello mondiale, sul settore edile delle costruzioni dove siamo stati per tanti decenni leader, dove purtroppo iniziamo a perdere terreno”. Lo ha detto Edoardo Rixi, Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, commentando il progetto di costruzione del Ponte sullo stretto di Messina. “Fermare i cantieri è stato un grandissimo errore - ha proseguito - perché ha bloccato lo sviluppo del Mezzogiorno soprattutto delle reti infrastrutturali e ormai il nostro Paese non è in grado di andare con un treno tirato solo da un paio di locomotive che sono il Nord-Est e il Nord-Ovest. Abbiamo bisogno di avere un treno che sia moderno, che abbia più locomotori, quindi bisogna iniziare a fare in modo che anche quelle regioni che per tanti anni hanno faticato nel nostro Paese possano diventare regioni appetibili agli investimenti e per questo hanno necessità di infrastrutturazioni importanti”. (Rem)