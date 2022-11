Omicidio Mariottini: Foti (Fd'I), assassini scontino in carcere fino a ultimo giorno pena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assassini di "Desirée Mariottini, la 16enne originaria di Cisterna di Latina, morta il 19 ottobre del 2018 a causa di un mix di droghe, dopo essere stata violentata, scontino in carcere fino all'ultimo giorno di pena. Oggi la Corte di assise d'appello di Roma ha confermato le condanne a due ergastoli e a 27 e 24 anni e mezzo per i quattro imputati. Nessun sconto per questi criminali Saremo vigili e attenti affinché non vi siano scappatoie o zone franche nell'esecuzione della pena. La povera Desirée e i suoi familiari meritano giustizia". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Com)