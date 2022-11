Usa: Twitter, ufficio in Ghana presenta un esposto al governo di Accra dopo licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti di Twitter che sono stati licenziati dall’ufficio della società in Ghana, l’unico nel continente africano, hanno accusato Elon Musk di aver violato in maniera “deliberata e sconsiderata” le leggi del Paese, tentando di “silenziare e intimidire” i lavoratori che sono stati rimossi dall’incarico. Un gruppo di dipendenti mandati via dopo che il fondatore di Tesla ha acquisito il controllo della società ha scritto una lettera all’azienda, affermando di avere assunto un avvocato e chiedendo di ricevere buonuscite e benefit in linea con quelli ricevuti dai dipendenti mandati via da altri uffici in giro per il mondo. In una seconda lettera, ottenuta dall’emittente “Cnn”, il gruppo ha chiesto al governo ghanese di fare sì che Twitter “rispetti la legge del Paese in materia di licenziamento, garantendo un giusto processo negoziale e una giusta compensazione”. Sotto la guida di Elon Musk, si legge nel documento, la società “sta violando in maniera flagrante e sconsiderata le leggi del Ghana, agendo in malafede e tentando di costringere i dipendenti ad accettare condizioni decise in maniera assolutamente unilaterale”. Twitter ha licenziato 11 dei 12 lavoratori che componevano l’ufficio di Accra, senza offrire una buonuscita. (Was)