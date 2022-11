Torino: con Atp Finals 45 per cento turisti hanno visitato Città per la prima volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 45 per cento dei turisti arrivati per le Atp Finals sono venuti a Torino per la prima volta. E' il dato più importante che emerge dall'analisi diffusa da Regione e Comune sull'edizione 2022 delle Atp Finals che si è appena conclusa. il dato è derivato dall'analisi dll'Osservatorio di Turismo Torino e provincia in collaborazione con il dipartimento di Lingue e letterature straniere dell'Università di Torino. Altro dato rilevante per la Città è quello sul giudizio dei turisti. Chi ha visitato Torino è rimasto soddisfatto nel 93 per cento dei casi e sarebbe pronto a tornare una seconda volta nel 95 per cento dei casi. Venendo invece alle presenze all'interno di Casa Tennis all'interno di Palazzo Madama, sono stati 4 mila i visitatori che hanno asitito a 104 appuntamenti con 130 relatori. (Rpi)