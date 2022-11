Pd: Calenda a Bonaccini, dicci qualcosa di riformista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono due cose che contribuiscono alla crisi del ⁦Partito democratico: buttare sempre le responsabilità su gli altri e non proporre mai nulla di preciso. Sei per revisione Rdc? Contro jobs act? Per ad armi Ucraina? Dicci qualcosa di…riformista (smicit)". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda, rivolgendosi a Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd. (Rin)