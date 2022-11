Ruanda: si dimette deputato che aveva violato il coprifuoco durante il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Fronte patriottico ruandese (Rpf-Inkotanyi) - al governo - Jean-Pierre Celestin Habiyaremye si è dimesso dal parlamento adducendo motivi personali e la sua "cattiva condotta" durante il periodo pandemico, quando ha violato il coprifuoco imposto dalle autorità per contenere i contagi. In un'intervista al "New Times", Habiyaremye ha spiegato di aver inviato al presidente Paul Kagame la sua lettera di dimissioni, ricordando che a marzo del 2021 ha violato il coprifuoco impoto dalle ore 21 e ha avuto un contenzioso con le forze di sicurezza. Il deputato ha detto di aver presentato la sua rinuncia dopo che un altro deputato, Gamariel Mbonimana, si è dimesso dal parlamento per motivi analoghi, facendo riemergere sui social anche la sua vicenda. Mbonimana, un membro del Partito liberale, si è dimesso lo scorso 14 novembre dopo che Kagame ha espresso "preoccupazione" per la vicenda di un parlamentare il cui nome è apparso nei rapporti della polizia per guida in stato di ebbrezza ma che è stato lasciato libero "perché gode dell'immunità parlamentare". (Res)