Indonesia: sale a 62 il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto

- Sono almeno 62 le persone rimaste uccise a seguito del terremoto di magnitudo 5.6 che ha scosso oggi la provincia di Giava occidentale, in Indonesia. Lo ha reso noto l'Agenzia indonesiana per la gestione dei disastri (Bnpb), secondo cui almeno 25 persone sarebbero ancora intrappolate tra le macerie degli edifici crollati. Il sisma, con epicentro a circa dieci chilometri dalla reggenza di Cianjur, è iniziato intorno alle 13:21 ora locale con forti scosse durate anche più di dieci secondi. Tra le vittime, secondo il reggente di Cianjur Herman Suherman, vi sarebbero almeno 40 bambini. I feriti sarebbero più di 700, gli edifici danneggiati oltre 2.270. Almeno 5.400 persone, inoltre, sarebbero state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Ad aggravare la situazione vi è l'interruzione di strade e linee elettriche in diverse aree della reggenza. "Molte strade sono interrotte, auto e moto non possono passare. I capi villaggio ci riferiscono che hanno bisogno urgente di mezzi per rimuovere le macerie", ha spiegato Herman. Il terremoto di oggi pomeriggio è stato avvertito anche nella capitale Giacarta, circa 100 chilometri a nord dell'epicentro. (Fim)