Ambiente: un milione di nuovi alberi per Roma e provincia entro 2024, al via piano forestazione

21 luglio 2021

- Un milione di nuovi alberi cresceranno in 12 Comuni della Città metropolitana di Roma da qui al 2024. Il progetto di forestazione urbana ed extraurbana si inserisce nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr legati alla tutela e valorizzazione del verde. Veri e propri boschi di piante autoctone che contribuiranno a traghettare la città verso il Green Deal europeo, ovvero raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, per un totale di 6.600 ettari di terreno da piantumare. Il progetto è stato presentato oggi in occasione della Giornata nazionale dell’albero, nel parco archeologico di Ostia Antica, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, del vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca, del vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, e del direttore del parco Archeologico di Ostia antica, Alessandro D’Alessio. Nel dettaglio, le schede di progetto riguardano il Litorale Romano centro settentrionale (Civitavecchia, Fiumicino, Roma), la Bassa valle dell’Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani (Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Monte Compatri, Roma), la campagna romana e rilievi del settore nord-occidentale (Anguillara Sabazia, Magliano Romano, Morlupo), e i Rilievi orientali dei Monti Lepini e Prenestini (Capranica Prenestina, Montelanico, Segni). (segue) (Rer)