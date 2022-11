Ambiente: un milione di nuovi alberi per Roma e provincia entro 2024, al via piano forestazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di oggi "è una iniziativa importante, un progetto Pnrr della Città metropolitana di Roma capitale, in cui sono coinvolti 12 comuni, tra cui Fiumicino, e diversi Municipi di Roma: un piano per oltre un milione di alberi da piantare in tutta la Provincia", ha aggiunto Montino. "Nel nostro territorio su quasi 40 mila metri quadri saranno piantate circa 3.500 piante, tra alberature ad alto fusto e macchia mediterranea, tutte essenze endemiche. Simbolicamente oggi abbiamo piantato un grande albero - ha proseguito -. È un progetto bellissimo che oggi passa alla fase operativa. Lo abbiamo accolto con piacere, insieme ai colleghi sindaci degli altri comuni coinvolti. Nella giornata di oggi abbiamo colto l'occasione - ha concluso Montino - per far vedere anche come stiamo difendendo il nostro patrimonio arboreo, soprattutto i pini sotto attacco della cocciniglia, un insetto che purtroppo li porta alla moria: abbiamo fatto vedere come abbiamo trattato e salvato i 1.500 pini della Pineta monumentale di Fregene". (Rer)