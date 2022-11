Disabilità: Locatelli, necessarie norme e risorse univoche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che si arrivi a rivedere nel complesso le norme sulla disabilità perché sono molto frammentate". Lo ha detto il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli intervenendo all'evento "Milano direzione Nord" in corso al Palazzo delle Stelline. Ha poi aggiunto: "Abbiamo bisogno di un testo unico normativo, di ricomporre i fondi. Diciamo che la strada è questa, rivedere alcune delle misure già esistenti e pensare in che modo rendere più strutturato ma univoco l'aiuto che si può dare alle persone con disabilità", ha concluso Locatelli. (Rem)