Ambiente: assessore Roma, cura e riforestazione pilastri della nostro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- La Giornata Nazionale degli Alberi, è stata celebrata dall'Amministrazione capitolina con la partecipazione dell'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi all'evento organizzato dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri nel corso del quale sono state messe a dimora alcune piante offerte dal Dipartimento ambiente presso l'Istituto comprensivo via Poppea Sabina e dalla piantumazione di alberi di ulivo, anche questi forniti dal Dipartimento capitolino, nel Parco di Monte Ciocci e nell'Istituto di Agraria Domizia Lucilla. "La ricorrenza della Giornata Nazionale degli Alberi non rappresenta per l'Amministrazione una formale celebrazione ma una giornata importante di sensibilizzazione sul fondamentale ruolo che gli alberi svolgono, in particolare nelle città, nella riduzione delle emissioni inquinanti e quindi il miglioramento della qualità dell'aria, sulla protezione dei suoli, nella prevenzione del dissesto idrogeologico e, più in generale, per la sostenibilità ambientale e il contrasto ai cambiamenti climatici - dichiara l'assessore Alfonsi -. La cura degli alberi e la riforestazione urbana costituiscono due pilastri del nostro lavoro come Assessorato all'Ambiente. Per questo abbiamo voluto organizzare, lo scorso 14 settembre, il Convegno 'La cura degli alberi di Roma' che ha evidenziato, tra l'altro, il grande lavoro svolto per la riforestazione, con oltre 8mila nuovi alberi piantati da ottobre 2021 e i circa 11mila di cui è prevista la messa a dimora entro il 2022. A questo si aggiungono i circa 70mila interventi complessivi di potatura che verranno realizzati entro l'anno. Abbiamo, inoltre, con il progetto Forest for Rome, dato avvio alla realizzazione di moduli di boschi urbani concepiti con alte capacità di abbattimento delle missioni di Co2 e del particolato. Infine, vanno ricordati i progetti di forestazione che realizzeremo con i finanziamenti del PNRR attraverso la Città Metropolitana con cui si prevede la messa a dimora di oltre 800mila alberi nel triennio 2022-2024. Un grande lavoro per il quale abbiamo voluto il supporto scientifico dell'Ordine degli Agronomi e di istituti di ricerca come il Crea e che si colloca nel quadro degli obiettivi di decarbonizzazione e del raggiungimento della neutralità climatica fissati dall'Unione Europea e dall'Onu", conclude Alfonsi. (Com)